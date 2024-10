Victoire historique des Coelacanthes : Les Comores triomphent face à la Tunisie

Dans un match qui marquera l’histoire du football comorien, l’équipe nationale des Coelacanthes a créé l’exploit en battant la Tunisie, vendredi soir, sur un score de 1-0. Ce résultat est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit de la première victoire des Comores face à l’un des géants du football africain, les Aigles de Carthage.

Ce choc, qui comptait pour la 3e journée du groupe A des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, a vu les Tunisiens, leaders du groupe, recevoir leurs poursuivants comoriens avec l’espoir de signer une troisième victoire consécutive et de consolider leur avance au classement. Cependant, les visiteurs ont déjoué tous les pronostics.

L’unique but du match a été inscrit à la 63e minute par Rafiki Said, l’attaquant du club français de Troyes. Son coup de génie a permis aux Comores de briser une série de cinq matchs sans victoire, redonnant espoir à toute une nation passionnée de football.

Les Tunisiens, dominateurs pendant une grande partie de la rencontre, se sont heurtés à une défense comorienne héroïque, incapable de percer le verrou défensif de leurs adversaires. Malgré leurs efforts, les Aigles de Carthage repartent avec une défaite amère, retardant ainsi leur objectif de se rapprocher de la qualification pour la CAN 2025.

Grâce à cette victoire, les Comores se hissent désormais à la deuxième place du groupe A avec 5 points, dépassant Madagascar et la Gambie, qui se partagent la 3e place avec 2 points chacun après leur match nul (1-1). Les Coelacanthes sont plus que jamais en lice pour une qualification historique pour la prochaine CAN, renforçant ainsi leur statut d’équipe montante du football africain.



Misbah Said