Jusqu’à 950 000 francs le billet: Les Comoriens frappés par une flambée historique

La nouvelle tombe comme un coup dur pour les voyageurs comoriens, à l’approche des vacances d’été, les prix des billets d’avion vont encore grimper, rendant les déplacements vers l’archipel de plus en plus inaccessibles. Une situation qui risque de frapper de plein fouet la diaspora, notamment en France, déjà confrontée à des tarifs jugés exorbitants.
Dans un communiqué publié récemment, Kenya Airways a annoncé une hausse généralisée de ses tarifs à compter du 29 avril 2026. La compagnie justifie cette décision par la flambée du prix du carburant, conséquence directe des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment le conflit impliquant l’Iran face à l’axe israélo-américain. Cette augmentation concernera l’ensemble de son réseau et s’appliquera à toutes les nouvelles réservations effectuées à partir de cette date.
Les passagers sont ainsi invités à émettre leurs billets avant le 28 avril pour conserver les tarifs actuels. Passé ce délai, toute modification ou réémission sera soumise aux nouveaux prix, sans exception. Si l’ampleur de cette hausse n’a pas encore été précisée, ses effets se font déjà ressentir sur certaines lignes.
Du côté de Ethiopian Airlines, aucune annonce officielle n’a été faite, mais plusieurs observateurs constatent une augmentation progressive des tarifs. Selon un revendeur, certains trajets, comme Le Caire–Moroni, ont vu leurs prix presque doubler en quelques semaines.
Pour la diaspora comorienne, principalement installée en France, la pilule est difficile à avaler. Un billet aller-retour Paris–Moroni a récemment frôlé les 950 000 francs comoriens. Une envolée des prix qui laisse présager un été particulièrement coûteux; les Comoriens de l’étranger devront désormais payer très cher pour retrouver leurs familles, dans un contexte où voyager vers les Comores relevait déjà, pour beaucoup, du sacrifice financier.
IBM
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