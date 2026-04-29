Réseaux sociaux :Les insultes en ligne mènent désormais au bannissement et à l’humiliation publique, Mkazi frappe fort

À Mkazi, les querelles familiales ne se règlent plus seulement dans l’intimité des foyers. Elles éclatent désormais au grand jour, amplifiées par les réseaux sociaux, où des messages vocaux circulent massivement et attisent les tensions. Ce phénomène, en nette progression, inquiète profondément les autorités locales et les garants des traditions.
Depuis plusieurs mois, des conflits anciens refont surface à travers ces enregistrements audio, souvent virulents, qui dépassent rapidement le cercle familial pour toucher l’ensemble de la communauté. Insultes, accusations et règlements de comptes publics fragilisent l’équilibre social d’une ville historiquement structurée autour de solidarités familiales fortes.
Face à cette dérive, une réponse ferme a été décidée. Lors d’une annonce officielle à la mosquée, les responsables locaux ont instauré des sanctions particulièrement strictes. Toute personne reconnue coupable d’insultes sur les réseaux sociaux encourt un bannissement de cinq ans. Une mesure lourde de conséquences, puisqu’elle implique une exclusion totale des événements sociaux : mariages, funérailles ou cérémonies traditionnelles.
Le chef de la localité, Isihaka Mze, justifie cette décision par la gravité des faits observés. « Les vocaux ont détruit des familles entières », déplore-t-il, évoquant plusieurs cas où des conflits se sont intensifiés après leur diffusion.
Au-delà du bannissement, des pratiques traditionnelles à caractère dissuasif sont maintenues, comme le « Goungou », une forme d’humiliation publique visant à marquer symboliquement la faute. Même après la mort, les sanctions demeurent, les habitants étant invités à ne pas participer aux rites funéraires des personnes exclues.
La diaspora, notamment en France, n’échappe pas à ces règles. En cas de récidive, un bannissement supplémentaire de trois ans et une amende de 2 000 euros sont prévus.
Entre traditions et modernité, Mkazi tente ainsi de contenir une crise sociale alimentée par les usages numériques. Reste à savoir si cette fermeté suffira à restaurer durablement la paix au sein des familles.
IBM
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