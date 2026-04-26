Une vague de nominations, mutations et radiations secoue l’armée nationale, marquée par la nomination de Loukman Azali

Une importante série de décrets présidentiels, signés le 23 avril 2026 à Moroni, marque un tournant au sein de l’Armée nationale de développement (AND). Entre nominations stratégiques, mutations et départs à la retraite, le paysage militaire comorien connaît un profond réajustement.
Au cœur de ces décisions, la nomination du lieutenant-colonel Azali Loukman au poste d’adjoint au commandant de la Gendarmerie nationale attire particulièrement l’attention. Ce choix s’inscrit dans une dynamique de réorganisation du commandement, visant à renforcer l’efficacité et la coordination des forces de sécurité intérieure.
Dans le même mouvement, plusieurs officiers supérieurs ont été affectés à de nouvelles fonctions. Le colonel Dailami Saindou Ben Ali est ainsi nommé attaché militaire à l’ambassade des Comores en Arabie Saoudite, tandis que le lieutenant-colonel Youssouf Abdillah prend la tête du Groupement de Gendarmerie de Ngazidja. D’autres cadres, à l’image du colonel Tachfine Ahmed, sont mis à disposition d’institutions de l’Union, traduisant une redistribution des compétences au sein de l’appareil étatique.
Mais ces nominations s’accompagnent également d’une vague significative de radiations pour limite d’âge. Plusieurs officiers, du grade de colonel à celui de sous-lieutenant, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2026. Cette mesure concerne des figures ayant parfois cumulé plusieurs décennies de service, marquant ainsi la fin d’un cycle pour une génération entière de militaires.
Derrière cette double dynamique renouvellement et départ se dessine une volonté claire des autorités : rajeunir les effectifs, redéployer les compétences et adapter l’armée aux nouveaux enjeux sécuritaires. Toutefois, cette réorganisation suscite aussi des interrogations. Certains observateurs y voient une simple mise à jour administrative, tandis que d’autres s’interrogent sur les équilibres internes et les logiques politiques pouvant influencer ces décisions.
Quoi qu’il en soit, cette vague de décrets confirme que l’armée comorienne entre dans une phase de transition. Reste à savoir si ces changements permettront de renforcer durablement ses capacités opérationnelles et sa stabilité institutionnelle.
ANTUF Chaharane
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