Victoire éclatante des Comoriens au 8ème Concours d’éloquence de l’océan indien sur le thème de la démocratie

Une performance remarquable a été réalisée par les Comoriens lors du 8ème Concours d’éloquence de l’océan indien, qui portait sur le thème de la démocratie. En effet, les deux premiers prix ont été remportés par des Comoriens, et en particulier par Loubna Said Abbas, une élève du Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid (GSFA), qui a été couronnée grande gagnante. C’est une victoire éclatante qui mérite d’être soulignée, d’autant plus que cette victoire est une forme d’hommage au directeur de l’école GSFA récemment décédé.

Isaac Abdou, également originaire de l’île de Moheli et élève de l’école privée Maleze, a remporté le deuxième prix, faisant de cette compétition une véritable réussite pour les Comoriens.

Loubna Said Abbas aura bientôt l’occasion de représenter toutes les îles de l’océan indien à Paris. Cette victoire est donc une grande opportunité pour elle de partager ses idées et de mettre en avant les valeurs de la démocratie.



Le coup de cœur du jury, à été décerné à Amélie Hoareau, une réunionnaise qui a également fait preuve de grandes qualités oratoires.

Antuf chaharane