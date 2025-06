Vers une refondation du système éducatif comorien : Ndzuani donne le coup d’envoi des Assises nationales

À Mutsamudu, l’éducation comorienne s’est invitée au cœur du débat public. Hier, mardi 10 juin, la région de Ndzuani a accueilli la première étape officielle des Assises nationales pour la transformation de l’éducation (ANTE), marquant ainsi le début d’un processus national ambitieux visant à repenser l’avenir scolaire des Comores.

C’est dans une salle réunissant environ soixante participants, parmi lesquels des élus, des cadres de l’éducation et les directeurs régionaux, que les premiers échanges ont eu lieu. En présence du ministre de l’Éducation, Bacar Mvoulana, les discussions se sont articulées autour des documents préparés par les Groupes techniques insulaires (GTI), qui nourriront les futurs focus-groupes prévus sur les trois îles.

Ces documents de travail ont pour objectif d’orienter la réflexion sur les priorités éducatives, dans un esprit de concertation et de co-construction. Une démarche inclusive qui, selon le ministre, doit permettre à chaque citoyen comorien de s’interroger sur l’éducation de ses enfants, en y apportant une contribution concrète.

Le ministre Bacar Mvoulana a rappelé que le processus a été lancé officiellement le 3 juin, avec une première phase de consultation auprès du gouvernorat de Ndzuani. « Une équipe est actuellement à Mwali pour poursuivre le même travail », a-t-il indiqué, avant de souligner la volonté du chef de l’État de voir ces assises s’étendre à toutes les îles. Préfets, maires, citoyens, administration locale : tous sont appelés à participer à ce moment fondateur.

« Nous avons choisi d’en faire un processus dirigé par les Comoriens eux-mêmes », a insisté le ministre, mettant en avant une approche participative sans précédent dans l’histoire récente du secteur éducatif comorien.

La place accordée à Ndzuani dans cette dynamique n’est pas anodine. Comme l’a souligné le ministre, l’île concentre une part importante de la population scolaire, en particulier dans l’enseignement public. « Il est crucial de porter une attention particulière à cette île où les défis éducatifs sont à la fois nombreux et spécifiques », a-t-il déclaré.

Les assises porteront sur neuf thématiques majeures, allant de la qualité de l’enseignement à la gouvernance du système éducatif, en passant par la formation des enseignants ou encore la place des langues nationales. Ces réflexions alimenteront le futur Plan sectoriel de l’éducation, qui sera présenté aux partenaires techniques et financiers internationaux.

Sous le thème « Développement de l’éducation et de la formation au centre de l’émergence des Comores à l’horizon 2030 », ces Assises s’inscrivent dans une vision globale de transformation sociale et économique. L’objectif : doter le pays d’un système éducatif performant, inclusif et adapté aux défis du XXIe siècle.

Le rendez-vous est désormais pris pour les prochaines étapes de cette grande concertation nationale. Si l’enjeu est de taille, la mobilisation observée à Ndzuani laisse entrevoir un espoir réel : celui d’une refondation durable et collective de l’éducation comorienne.

