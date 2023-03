« Valoriser l’artisanat local aux Comores : découvrez les créations de Stéphane Art »

Il est essentiel de valoriser l’artisanat local et de consommer les produits des artisans comoriens. Il est temps de cesser de gaspiller de l’argent sur des meubles importés et de commencer à apprécier les talents des artisans locaux. Heureusement, il est désormais possible de trouver sur place des produits qui répondent à vos préférences à des prix abordables.

Les menuisiers comoriens sont incroyablement talentueux et ils peuvent créer des meubles qui vous laisseront sans voix. Prenez par exemple la société comorienne « Stéphane Art » située à Moroni « Mdé Sahani », qui est reconnue pour ses magnifiques tables basses et canapés en bois. Il est temps de soutenir ces artisans en passant vos commandes et en encourageant leur travail. N’hésitez pas à contacter « Stéphane Art » au +269 359 15 92 pour découvrir leur sélection de produits et passer votre commande dès aujourd’hui