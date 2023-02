Urgent : Évasion à la prison de Moroni

Le 24 février, des sources fiables ont confirmé que plusieurs détenus se sont échappés de la prison de Moroni. Comores infos a envoyé son correspondant, Halilou Mohamed, sur place pour en savoir plus, mais le personnel de la prison a refusé de fournir plus d’informations.

Il est important de noter que l’évasion de détenus n’est pas un phénomène nouveau à la prison de Moroni. En 2022, plusieurs prisonniers s’étaient déjà échappés et avaient témoigné sur Comores infos des conditions inhumaines de détention et du manque de place dans cette prison.

Cette situation soulève des questions quant à la sécurité des prisons dans le pays et la qualité des conditions de détention pour les prisonniers. Il est essentiel que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être des prisonniers, tout en respectant leurs droits fondamentaux.

Nous espérons que les détenus échappés seront rapidement retrouvés et que des mesures seront prises pour éviter que de telles évasions se reproduisent à l’avenir. Nous suivrons de près cette affaire et tiendrons nos lecteurs informés dès que nous aurons plus d’informations.