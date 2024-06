Université des Comores : Grève très suivie des enseignants et du personnel administratif

Depuis le jeudi 27 juin, l’université des Comores est plongée dans une crise sans précédent. Les deux syndicats principaux de l’institution, le Syndicat des enseignants à l’université des Comores (SNEUC) et le Syndicat du personnel administratif de l’université (SNIATOS), ont cessé toutes leurs activités. Une action qui, selon leurs dires, perdurera jusqu’à ce que le gouvernement réponde favorablement à leurs revendications.

Un préavis de grève avait été déposé auprès du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, alertant sur une grève illimitée à partir du 26 juin. Abdou Saïd Mouignidaho, secrétaire général du SNEUC, a exprimé son regret face à l’impasse actuelle lors d’un entretien téléphonique le 27 juin. Selon lui, l’université est dans une situation critique, incapable d’assurer le paiement des salaires des agents de l’UDC depuis le mois d’avril jusqu’à septembre.

« L’administrateur de l’université nous a signifié son incapacité d’assurer le paiement des salaires des agents de l’UDC à partir du mois d’avril jusqu’au mois de septembre », a-t-il déclaré, dénonçant une gestion qu’il qualifie de « sectaire ». En effet, malgré le décret N°23-133/PR du 15 décembre 2023 et la loi N°23-020/AU modifiant la loi N°14-024/AU sur l’orientation de l’enseignement supérieur, les structures institutionnelles de l’université, telles que le conseil d’administration et le conseil scientifique, ne sont toujours pas mises en place, et le président de l’université n’a pas été élu.

Malgré la gravité de la situation, le secrétaire général du SNEUC se montre ouvert au dialogue : « Nous sommes toujours disposés à coopérer avec les autorités. Toutefois, nous sommes déterminés à maintenir la grève illimitée si le gouvernement reste indifférent. » Il souligne également que bien que certaines facultés aient achevé le deuxième semestre, aucune session d’examens ne pourra se tenir si la situation ne se résout pas rapidement.

Cette crise pourrait avoir des répercussions majeures sur l’année académique 2024-2025. Les étudiants risquent de ne pas faire leur rentrée universitaire si un compromis n’est pas trouvé entre les syndicats et le gouvernement. La balle est désormais dans le camp des autorités, qui doivent agir rapidement pour éviter une paralysie prolongée de l’institution.

