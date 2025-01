Une vidéo illustre la culture de la fraude en action lors des législatives aux Comores

Voici la vidéo du jour. Aujourd’hui, s’est déroulé le premier tour des élections législatives aux Comores. Comme souvent lors des scrutins dans l’archipel, de nombreuses accusations de fraudes ont été portées contre le pouvoir en place. Ce triste constat ne date pas d’hier : les irrégularités électorales semblent être devenues une habitude bien ancrée dans le paysage politique comorien.

Cependant, une évolution notable est à souligner. Avec la démocratisation des smartphones et l’essor des réseaux sociaux, les fraudes électorales sont désormais plus visibles et plus facilement dénoncées. Ce phénomène joue un rôle crucial dans la transparence, car il permet de documenter en temps réel des pratiques qui, auparavant, passaient souvent inaperçues ou restaient non prouvées.

Dans la vidéo suivante, on peut voir un homme, vraisemblablement membre du bureau de vote, s’avancer discrètement vers l’urne. Sans attirer l’attention, il dépose un paquet de bulletins de vote. Ce geste, capté à son insu par une caméra de téléphone, suscite l’indignation et relance les débats sur la crédibilité du processus électoral aux Comores.

Les scènes de ce type deviennent de plus en plus fréquentes lors des élections. Cette situation soulève des questions importantes : quel avenir pour la démocratie aux Comores si les scrutins ne peuvent se dérouler dans des conditions équitables ? La vigilance accrue des citoyens et leur capacité à partager les preuves des irrégularités sur les réseaux sociaux peuvent-elles contribuer à réduire ces fraudes à long terme ?

En attendant, les autorités n’ont pas encore réagi officiellement à cette nouvelle affaire. Mais une chose est certaine : la confiance des électeurs en leur système démocratique continue de s’éroder, et sans mesures concrètes, le fossé risque de se creuser davantage entre la population et les institutions dirigeantes.

ANTUF Chaharane