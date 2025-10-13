Une soirée de gala à Moroni sous le signe de l’espoir et du génie comorien

Sous les lumières feutrées du Retaj, l’émotion a pris le pas sur la simple formalité. Ce samedi 11 octobre, la Fondation Hazi Haki a tenu son grand gala caritatif en faveur de l’équipe de robotique Imara, appelée à représenter les Comores au First Global Challenge au Panama. Une soirée vibrante, pleine de fierté et d’énergie, où la jeunesse comorienne a prouvé qu’elle pouvait rêver grand… et réussir.
Le chef de l’État, Azali Assoumani, entouré du ministre des Télécommunications Oumouri Mmadi Hassani et du ministre de l’Intérieur Mohamed Ahmed Assoumani, a salué l’initiative et la détermination de ces jeunes. « Ce gala n’est pas seulement une levée de fonds, c’est une levée d’espérance », a-t-il lancé, invitant les institutions et la diaspora à soutenir cette génération tournée vers l’innovation et le savoir.
La soirée a été marquée par la projection inspirante d’une interview du prix Nobel de chimie Omar M. Yaghi, symbole du pouvoir de la science pour transformer des destins. Un message clair : tout enfant, quelle que soit son origine, peut atteindre les sommets par le travail et la persévérance.
Les interventions se sont succédé, à commencer par celle de Mohamed Said Abdallah Mchangama, président de la Fondation, rappelant que « l’équipe Imara incarne un pays pauvre, mais riche d’intelligence et de volonté ». Haina Keke, présidente de l’Ong, a exprimé son émotion face au parcours des jeunes, tandis que la jeune Hachimia Mzembaba a enflammé la salle par un discours porteur d’avenir : « Si un enfant comorien me voit aller au Panama, il saura qu’il peut, lui aussi, accomplir des merveilles ».
À la fin de la soirée, la fierté était à son comble : 1 871 000 francs comoriens ont été collectés, dépassant largement l’objectif fixé. Une preuve éclatante que la jeunesse comorienne, soutenue par ses aînés, peut illuminer l’avenir du pays.
