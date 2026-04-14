Billets Comores–Tanzanie : de 150 000 à 300 000 KMF, jusqu’où ira la hausse ?

Depuis plusieurs mois, de nombreux voyageurs comoriens constatent une hausse significative du prix des billets d’avion entre Moroni et Dar es Salaam. Des tarifs qui tournaient auparavant autour de 150 000 francs comoriens peuvent désormais atteindre, voire dépasser, les 300 000 francs selon les périodes.

Cette évolution, loin d’être isolée, s’inscrit dans un contexte plus large marqué par une transformation progressive des flux de mobilité entre les Comores et la Tanzanie.

La Tanzanie, et plus particulièrement Dar es Salaam, occupe aujourd’hui une place centrale dans les déplacements des Comoriens. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance.

Le pays constitue d’abord un point d’accès important aux soins médicaux, attirant de nombreux patients en quête de services de santé plus accessibles ou spécialisés. Il représente également un pôle commercial majeur pour les opérateurs économiques comoriens, qui s’y approvisionnent régulièrement.

Par ailleurs, le développement de l’offre universitaire tanzanienne contribue à l’augmentation des mobilités étudiantes. Enfin, Dar es Salaam joue un rôle de plateforme de transit vers d’autres destinations internationales, renforçant encore son attractivité.

Cette combinaison de facteurs a entraîné une hausse sensible de la demande de transport aérien sur cette liaison.

Malgré cette augmentation du nombre de voyageurs, l’offre de vols reste relativement restreinte. La liaison est assurée par un nombre limité de compagnies, avec une fréquence hebdomadaire encore faible.

Dans ce contexte, la capacité disponible ne suffit pas toujours à répondre à la demande, notamment lors des périodes de forte affluence. Cette tension entre l’offre et la demande contribue mécaniquement à la hausse des prix.

Le niveau des tarifs s’explique également par plusieurs facteurs structurels propres au transport aérien dans la région. Les taxes aéroportuaires, les coûts d’exploitation et les contraintes logistiques pèsent sur le prix final des billets.

Cependant, si ces éléments jouent un rôle réel, ils ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les variations importantes observées sur certaines périodes. La configuration du marché, caractérisée par une concurrence limitée et une demande peu flexible, constitue un facteur déterminant.

La liaison Comores–Tanzanie présente les caractéristiques d’un marché restreint, avec peu d’alternatives directes pour les voyageurs. Dans de nombreux cas, les déplacements répondent à des besoins essentiels santé, obligations familiales, activités économiques ce qui limite la possibilité de différer ou d’annuler un voyage.

Cette situation confère aux compagnies une certaine marge de manœuvre dans la fixation des prix, en particulier lorsque la demande est élevée.

Face à cette hausse des tarifs, plusieurs questions émergent quant à l’avenir de cette liaison stratégique. La possibilité d’une ouverture accrue à la concurrence, ainsi que l’adaptation des politiques tarifaires et fiscales, sont régulièrement évoquées.

Dans un contexte où les échanges entre les Comores et la Tanzanie continuent de s’intensifier, l’accessibilité du transport aérien apparaît comme un enjeu majeur, tant pour les particuliers que pour les acteurs économiques.

Au fil des années, la Tanzanie s’est imposée comme une destination incontournable pour les Comoriens. La hausse actuelle des prix des billets met en lumière les limites d’un système encore peu développé face à une demande en constante progression.

À terme, l’évolution de cette situation dépendra de la capacité des acteurs du secteur à adapter l’offre aux besoins croissants de mobilité entre les deux pays.

ANTUF Chaharane