La carte d’identité comorienne n’est pas obligatoire : l’Ambassade dément une rumeur qui inquiétait la diaspora

Alors que de nombreuses interrogations circulaient ces dernières semaines au sein de la diaspora comorienne, l’Ambassade de l’Union des Comores en France a publié, le 11 juin 2026, un communiqué officiel destiné à mettre fin aux confusions concernant les conditions d’entrée sur le territoire comorien.Le message est clair : la carte nationale d’identité comorienne n’est pas exigée pour les Comoriens possédant une double nationalité et souhaitant se rendre aux Comores. Selon l’Ambassade, ce document n’est utile que pour bénéficier de l’exemption du visa de séjour.Dans son communiqué, l’institution rappelle également que les règles d’entrée sur le territoire n’ont subi aucun changement.
Ce qui change réellement… rien
Pour les détenteurs d’un passeport étranger, les conditions restent les mêmes : le visa s’obtient directement à l’arrivée aux frontières comoriennes, sur présentation d’un passeport valide plus de six mois et d’un billet aller-retour.
Concernant les Comoriens ayant la double nationalité, plusieurs possibilités existent :Voyager avec un passeport étranger et présenter une carte nationale d’identité comorienne pour justifier leur nationalité ;Obtenir exceptionnellement un passeport provisoire auprès de l’Ambassade dans certains cas particuliers.Pour les personnes possédant uniquement la nationalité comorienne, l’utilisation du passeport comorien demeure la règle.
La publication de ce document laisse penser que des informations contradictoires ou des inquiétudes se sont propagées parmi les Comoriens de l’étranger. Plusieurs voyageurs craignaient notamment qu’une carte d’identité nationale soit devenue obligatoire pour entrer dans leur propre pays.
Face à ces interrogations, l’Ambassade a tenu à rappeler officiellement que les conditions d’entrée et de séjour aux Comores restent inchangées.
Le message adressé à la diaspora est sans ambiguïté : aucune nouvelle obligation n’a été instaurée et les Comoriens binationaux peuvent continuer à voyager selon les procédures déjà en vigueur. L’Ambassade appelle enfin à une large diffusion de ces informations afin d’éviter tout malentendu et toute difficulté inutile pour les voyageurs.
Said Hassan Oumouri
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