Une maman a été prise en otage par un groupe d’hommes à Mdjamawé

Un groupe d’hommes (3 semble-t-il), a pris en otage une femme âgée, et l’a conduite à bord d’une voiture vers une destination jusqu’ici inconnue, dans la région de Sima, à l’ouest de l’île d’Anjouan.

Selon des témoins de la scène, les hommes en question, une fratrie originaire de Mjamawe tout comme leur otage, ont cagoulé cette dernière avant de la fourrer dans le véhicule et de foncer à toute vitesse.

Suite à cet acte, la famille de l’otage est allée capturer à son tour, dans son domicile, la mère du conducteur du véhicule et l’a séquestrée. La gendarmerie a rapliqué au village pour renter de dénouer la situation. Une autre section de gendarmes est partie à la recherche des preneurs d’otage.

Ces violences sont nées d’une affaire judiciaire. Une personne a été jugée et condamnée suite à une plainte de la famille de la première otage. D’où la réaction violente des frères. Mais aux dernières nouvelles, il semble que la personne qui a été incarcérée vient d’être libérée.

CMM

