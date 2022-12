Une jeune femme mère d’enfant croupit en prison à cause d’un acte mafieux de la BFC Anjouan et l’agence immobilière Immotec.

Une Affaire de vente d’un terrain entre Kader Salim directeur de la BFC Anjouan et Fofana Abdoulkarim directeur de l’agence immobilière Immotec, a conduit une jeune femme innocente et mère d’enfants orphelins en prison .

Dans le procès du 1 er Décembre 2022, le directeur de la BFC ne s’est pas présenté à l’audience qui se déroulait au parquet de la justice de Mutsamudu. Le procès est reporté pour le 22/12/2022 et le directeur Kader Salim qui s’affiche de partout avec le juge Faissoil se ramene a la prison de Koki en tenue de travail même, pour vraisemblablement tenter d’obtenir un service illégal avec son complice Fofana, afin de le couvrir dans le procès du 22/12/2022 et aussi qu’il soit innocenté.

Un procès à suivre avec précaution.

