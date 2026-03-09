Une foire agricole pour soutenir le pouvoir d’achat pendant le Ramadan

À Mutsamudu, la cour du bâtiment Building s’est transformée la semaine dernière en véritable marché agricole à ciel ouvert. À l’initiative de la direction régionale de l’Agriculture, une foire réunissant agriculteurs et Centres ruraux de développement économique (CRDE) a permis à la population de s’approvisionner en produits vivriers à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur les marchés traditionnels.

Malgré une météo capricieuse marquée par des averses, de nombreux habitants se sont déplacés pour profiter de cette vente exceptionnelle. Sur les stands, bananes, maniocs, patates douces, songes, citrons, avocats ou encore lait de vache étaient proposés à des tarifs particulièrement attractifs. Les visiteurs pouvaient par exemple acheter trois avocats à 500 francs comoriens, sept citrons à 100 francs, ou encore un plateau d’œufs à 3 000 francs. Le kilo de manioc et de patate douce était vendu à 500 francs, tandis que les songes étaient proposés à 1 000 francs le kilo. La banane, produit très consommé, était affichée à 650 francs le kilo et le litre et demi de lait de vache à 1 000 francs.

Pour garantir la transparence des transactions, des agents de la direction de la métrologie étaient présents sur place afin de contrôler les balances et sensibiliser vendeurs et acheteurs à l’importance du respect des poids. Selon les responsables de l’Agriculture à Ndzuani, cette présence vise à renforcer la confiance des consommateurs tout en encourageant l’utilisation de balances conformes par les producteurs.

La directrice régionale de l’Agriculture, Sitti Fatima Mohamed, explique que le choix du site répond à la volonté du ministère de rapprocher les produits agricoles de la population. Elle souligne également l’effort consenti par les agriculteurs pour maintenir des prix accessibles, notamment durant le mois de Ramadan.

Pour les visiteurs, l’initiative est largement saluée. Certains, d’abord sceptiques, reconnaissent finalement l’intérêt de cette foire qui permet de se procurer des produits locaux à moindre coût. Plusieurs espèrent d’ailleurs que d’autres éditions seront organisées avant la fin du mois sacré.



IBM