Boycott du 1er juillet : YAS riposte avec une offre « illimitée »… une illusion ou une vraie révolution

Quelques jours seulement après l’appel au boycott lancé pour le 1er juillet par le journaliste d’FCBK FM, invitant les Comoriens à ne pas recharger de crédit Internet ni chez YAS Comores ni chez Comores Telecom afin de dénoncer le coût élevé de la connexion, YAS sort une annonce qui suscite déjà de nombreuses interrogations.

Lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi à Moroni, le directeur général de YAS Comores a annoncé le lancement, à partir du 30 juin, d’une offre de data illimitée. Une annonce présentée comme une avancée majeure pour faciliter l’accès à Internet et accompagner la transformation numérique du pays.

Mais une question revient immédiatement : que signifie réellement « Internet illimité » ?

S’agit-il d’un accès véritablement illimité, comme dans de nombreux pays où les utilisateurs peuvent consommer autant de données qu’ils le souhaitent sans réduction de débit ? Ou bien d’une formule qui sera, en réalité, limitée par une politique d’utilisation raisonnable, un ralentissement de la vitesse après un certain volume de consommation ou d’autres restrictions qui n’ont pas encore été précisées ?

Pour l’instant, aucun détail concret n’a été communiqué sur les conditions de cette offre. Ni le prix, ni les éventuelles limitations techniques, ni les modalités exactes n’ont été présentés publiquement.

Sur les réseaux sociaux, les premières réactions traduisent davantage de la prudence que de l’enthousiasme. De nombreux internautes disent attendre les détails avant de se réjouir. D’autres redoutent déjà un tarif inaccessible pour une grande partie de la population. Certains avancent même, sans confirmation officielle, le chiffre de 35 000 francs comoriens par mois, un montant qui alimenterait encore davantage le débat sur le pouvoir d’achat des ménages.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier. Depuis plusieurs semaines, la colère des consommateurs face au coût d’Internet ne cesse de grandir. L’appel au boycott du 1er juillet a largement circulé sur les réseaux sociaux et a relancé le débat sur le prix de la connexion aux Comores.

Si YAS a choisi de communiquer à quelques jours de cette mobilisation, son principal concurrent, Comores Telecom, également visé par l’appel au boycott, reste pour l’instant aux abonnés absents. L’opérateur historique n’a fait aucune annonce particulière ni apporté de réponse publique aux critiques formulées par une partie des consommateurs, donnant le sentiment, pour beaucoup, de faire la sourde oreille.

Si l’annonce d’une offre illimitée peut apparaître comme une réponse aux attentes des consommateurs, elle devra désormais être jugée sur des éléments concrets. Les Comoriens n’attendent plus seulement des slogans commerciaux : ils veulent connaître le prix, les conditions réelles d’utilisation et savoir si cet « illimité » sera réellement… illimité.

En attendant ces précisions, une chose est certaine : la confiance ne se décrète pas. Elle se construit par la transparence et par des offres réellement adaptées au pouvoir d’achat de la population.

ANTUF Chaharane