Un député français interpelle Paris sur la santé de Sambi

Le député de La Réunion, Frédéric Maillot, demande officiellement à la France de se saisir du dossier médical d’Ahmed Abdallah Sambi. Dans un courrier adressé au ministre français des Affaires étrangères, il évoque la nécessité d’un contrôle médical indépendant et n’exclut pas une évacuation sanitaire si l’état de santé de l’ancien président comorien l’exige.Une nouvelle étape vient d’être franchie dans l’affaire de la santé de l’ancien président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, détenu depuis plusieurs années aux Comores. Dans une lettre datée du 23 juin 2026, le député de La Réunion Frédéric Maillot a officiellement saisi le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, afin d’attirer l’attention des autorités françaises sur l’état de santé de l’ancien chef de l’État.

Dans son courrier, le parlementaire explique avoir été sollicité par un « groupe de citoyens en soutien du Président Sambi » basé à La Réunion. Il affirme être préoccupé par les informations faisant état d’une dégradation de l’état de santé de l’ancien président comorien.

Sans remettre en cause la souveraineté des Comores, Frédéric Maillot demande que M. Sambi fasse l’objet, dans les plus brefs délais, d’un contrôle médical indépendant afin d’établir un diagnostic objectif et d’évaluer les soins nécessaires. Le député va plus loin en indiquant que si ce contrôle révélait une situation relevant de l’urgence humanitaire ou présentant un risque grave pour la santé de l’ancien président, la France pourrait être amenée à examiner le dossier avec les autorités compétentes afin que des soins adaptés lui soient prodigués, y compris à travers une éventuelle évacuation sanitaire vers une structure médicale appropriée.

Cette intervention intervient dans un contexte de fortes tensions autour de l’état de santé de l’ancien président. Depuis plusieurs semaines, des proches, des responsables politiques de l’opposition, d’anciens ministres et des membres de la société civile alertent sur une dégradation de son état physique. La polémique a pris de l’ampleur après la publication d’informations médicales évoquant plusieurs pathologies nécessitant une prise en charge spécialisée. Ces révélations ont alimenté les appels à une évacuation sanitaire hors du pays.

En réponse, les autorités judiciaires et plusieurs personnalités proches du pouvoir ont défendu la position officielle selon laquelle Ahmed Abdallah Sambi bénéficie d’un suivi médical régulier et que son état ne justifie pas une évacuation à l’étranger.

L’intervention d’un député français donne désormais une dimension internationale supplémentaire à cette affaire. Même si Frédéric Maillot précise ne pas vouloir s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Union des Comores, son courrier constitue une demande officielle adressée à la diplomatie française pour suivre de près la situation.

Reste désormais à savoir si le ministère français des Affaires étrangères donnera suite à cette sollicitation et si cette initiative contribuera à relancer le débat sur la prise en charge médicale de l’ancien président comorien.

Pour les soutiens de Sambi, cette lettre représente déjà une victoire symbolique : pour la première fois, un élu français interpelle officiellement Paris sur son état de santé et évoque publiquement l’hypothèse d’une évacuation sanitaire.

Said Hassan Oumouri