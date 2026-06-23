Énergie : les Émirats financent trois centrales solaires aux Comores, dont une de 12 MW à Ngazidja

Les Émirats arabes unis poursuivent leur soutien au développement énergétique des Comores. En visite à Mohéli le dimanche 21 juin, le président Azali Assoumani s’est rendu sur le chantier de la centrale photovoltaïque de Mbangani, un projet financé avec l’appui d’Abu Dhabi et destiné à renforcer durablement l’approvisionnement en électricité de l’île.
Située à l’est de Bandar Salama, à proximité de l’aéroport de Mohéli, la centrale solaire de Mbangani affiche une capacité de production de 3 mégawatts. Exploitée par la société émiratie GSU, elle est également équipée d’un système de stockage de 2 mégawattheures afin d’assurer une alimentation plus stable du réseau électrique. Les travaux sont actuellement dans leur phase finale avant la mise en service.
Accompagné du ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures, Dr Saïd Anli Aboubacar, le chef de l’État a visité les différentes installations et salué le travail des ingénieurs et techniciens mobilisés sur le chantier. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les investissements dans les énergies renouvelables afin de réduire la dépendance du pays aux carburants importés.
Pour les autorités, ce projet illustre la qualité de la coopération entre l’Union des Comores et les Émirats arabes unis. Selon le ministre de l’Énergie, la centrale de Mbangani permettra à Mohéli de bénéficier d’une production électrique plus stable, plus propre et plus durable grâce à l’exploitation de l’énergie solaire.
Au-delà de Mohéli, le programme soutenu par Abu Dhabi prévoit également la construction de deux autres infrastructures majeures : une centrale photovoltaïque de 12 mégawatts à Wachili 2, en Grande Comore, et une autre de 4 mégawatts à Wani, à Anjouan. Ensemble, ces trois projets constituent l’un des plus importants investissements réalisés ces dernières années dans le secteur énergétique comorien.
Le président Azali Assoumani a également insisté sur la nécessité de former davantage de techniciens comoriens afin qu’ils puissent assurer à terme l’exploitation et la maintenance de ces installations stratégiques.
À Mohéli, la centrale de Mbangani viendra compléter les équipements déjà existants. L’île dispose notamment d’une centrale solaire à Ndrondroni, financée par l’Union européenne, ainsi que d’une autre installation située au niveau de la centrale de la Sonelec à Fomboni. Avec ce nouveau projet financé par les Émirats arabes unis, Mohéli franchit une étape supplémentaire vers la diversification de ses sources d’énergie et le renforcement de son autonomie énergétique.
Saïd Hassan Oumouri
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