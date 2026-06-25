GSFA : une ovation pour Maîtresse Yvonne, figure emblématique de l’école, qui part à la retraite

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C’est une page importante de l’histoire du Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid (GSFA) qui se tourne. Après 37 années de bons et loyaux services, Yvonne Louise Raharimalala, affectueusement appelée Maîtresse Yvonne par des générations d’élèves, a officiellement pris sa retraite lors d’une cérémonie empreinte d’émotion et de reconnaissance.
Pour saluer un parcours exceptionnel consacré à l’éducation, l’ensemble de la communauté scolaire lui a réservé un hommage à la hauteur de son engagement. Sous les applaudissements nourris de ses collègues, de ses anciens élèves et des membres de l’administration, elle a traversé une haie d’honneur avant de recevoir un certificat de reconnaissance célébrant près de quatre décennies de dévouement au service de l’école et de la jeunesse comorienne.
Le moment le plus symbolique de cette cérémonie restera sans doute la traditionnelle photo souvenir prise sous les portraits de Fundi Abdoulhamid, fondateur de l’établissement, et d’Ali Mzé Ahmed, deux figures qui incarnent les valeurs et l’histoire du GSFA. Une image forte qui relie plusieurs générations d’éducateurs ayant consacré leur vie à la transmission du savoir.
Durant ses 37 années de carrière, Maîtresse Yvonne a accompagné des milliers d’élèves dans leurs premiers apprentissages. Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui devenus enseignants, médecins, ingénieurs, cadres, entrepreneurs ou responsables publics. Son héritage dépasse largement les murs de la salle de classe : il se retrouve dans les parcours de celles et ceux qu’elle a contribué à former.
Réputé pour son exigence académique et son rôle majeur dans la formation des jeunes aux Comores, le Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid continue ainsi de perpétuer une tradition d’excellence, portée par des enseignants engagés comme Maîtresse Yvonne.
À Maîtresse Yvonne Louise Raharimalala, toute la communauté éducative adresse ses plus sincères remerciements et lui souhaite une retraite paisible, entourée des siens, avec la satisfaction du devoir accompli. Son nom restera à jamais associé à l’histoire du GSFA et aux souvenirs de plusieurs générations d’élèves.
ANTUF Chaharane
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