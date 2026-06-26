Affaire Sambi : entre exigence médicale et bataille de communication

Depuis plusieurs semaines, l’état de santé de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi alimente les débats et occupe une place importante dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux. Une véritable guerre de communication semble s’être installée, chaque camp tentant d’imposer son récit de la situation.
Selon nos informations provenant de sources fiables selon lesquelles le gouvernement aurait donné une suite favorable aux recommandations faites par le rapport médical sur l’état de santé de l’ancien Président Ahmed Abdallah M. Sambi.
Selon ces sources, le gouvernement aurait fait venir un expert médical Kenyan pour réaliser de manière indépendante les analyses demandées par le médecin traitant du Président Sambi.
Selon ces mêmes sources, les proches de l’ancien Raïs et lui-même auraient refusé de collaborer avec cet expert kényan. Ce qui suscite beaucoup d’interrogations sur les raisons de ce refus de l’ancien président d’être consulté par cet expert.
On est donc en droit de s’interroger sur les réelles motivations de l’ancien Président et de son médecin traitant.
S’agit-il réellement de la santé de Sambi ou d’une simple manipulation de l’opinion ?
Sefrick Abdou
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