Madagascar–Comores : deux accords majeurs signés dès l’arrivée du président Azali à Antananarivo

Les relations entre l’Union des Comores et Madagascar continuent de se renforcer. Quelques heures seulement après son arrivée à Antananarivo pour prendre part aux festivités marquant la fête nationale malgache, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a assisté à la signature de deux accords bilatéraux destinés à consolider davantage la coopération entre les deux pays.
La cérémonie de signature s’est déroulée au Palais d’Iavoloha, en présence du président malgache, le Colonel Michaël Randrianirina. Les documents ont été paraphés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, N’Diaye Alice pour Madagascar et Mbae Mohamed pour l’Union des Comores.
Le premier accord porte sur la suppression de l’obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service. Selon les autorités malgaches, cette mesure permettra de faciliter les déplacements des responsables et représentants des deux États en mission officielle, tout en renforçant les échanges entre les administrations et les services diplomatiques.
Le second texte instaure un cadre permanent de consultations politiques et diplomatiques entre Moroni et Antananarivo. Il vise à renforcer le dialogue politique, harmoniser les positions sur les grandes questions régionales et internationales et consolider la confiance ainsi que les liens d’amitié entre les peuples comorien et malgache.
Pour la présidence malgache, ces deux accords offrent un mécanisme structuré pour assurer un suivi efficace de la coopération bilatérale et répondre plus rapidement aux défis communs. Ils devraient également contribuer au renforcement des relations au plus haut niveau et à la promotion des échanges et de la solidarité entre les deux pays.
Arrivé jeudi après-midi à Madagascar, le président Azali Assoumani a été accueilli à l’aéroport international d’Ivato par le Premier ministre malgache, Mamitiana Rajaonarison, avant de rejoindre le Palais d’Iavoloha où il a été reçu avec les honneurs militaires.
IBM
Réagissez à cet article