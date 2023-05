Une femme verse de l’eau chaude sur son mari pour avoir acheté un iPhone14 Pro Max à sa maîtresse

Un événement choquant s’est produit à Anjouan, une femme a versé de l’eau chaude sur son mari pour avoir acheté un iPhone 14 Pro Max à sa maîtresse. La raison de cette violence conjugale : la femme était en colère que son mari ait dépensé une grosse somme d’argent pour sa maîtresse alors qu’elle-même utilise un simple téléphone Samsung J4 depuis plus de 10 ans.

L’incident s’est produit hier soir, lorsque le mari est rentré à la maison avec le nouvel iPhone de sa maîtresse. Sa femme, qui avait déjà été mise au courant de l’achat, était furieuse et a commencé à crier et à insulter son mari. Elle a ensuite pris une bouilloire d’eau chaude et l’a versée sur son mari.

Yousra Ali, journaliste comoresinfos