Une femme engagée

Mme la Gouverneure a repris durant la matinée du 7/10 son bâton de perlin, cette fois son objectif: épanouissement, autodéfense et leadership de la femme à travers le sport.

La triple championne du monde et septuple championne d’Europe de karaté, femme engagée dans l’humanitaire,

Laurence FISCHER reçoit la Gouverneure en tant qu’ambassadrice du sport au Quai d’Orsay.

La jeune retraité transmet sans retenue aux femmes victimes de violences, sa force mentale acquise par des années d’entraînements et de compétitions. Membre du comité “Fondation des Femmes “, la fondatrice de Fight For Dignity, association qui aide les femmes victimes de violences à se reconstruire à travers le sport, en particulier le karaté ( en France et au Congo) a félicité chaleureusement son excellence Mme la Gouverneure de Ngazidja en tant que militante pour la cause de la femme, son initiative de mise en place d’un observatoire des violences faites aux femmes et aux mineures est une cause partagée. Un des engagements phares de l’Observatoire est l’appui des femmes à l’insertion professionnelle. Plusieurs axes d’orientations sont abordés au cours de cette échange dans le domaine du sport comme moyen de développement personnel et professionnel.

L’ambassadrice compte beaucoup sur la collaboration de l’agence AfricaSport et développement pour mutualiser ensemble les efforts et venir en renfort aux idées et actions du Gouvernorat.

Mohamed Katibou Ainia

Directrice de la coopération décentralisée du Gouvernorat