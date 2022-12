Une étudiante blessée dans un accident de la route

Une étudiante à l’Université des Comores site de Patsy est gravement blessée ce lundi à Patsy dans un accident de la circulation.

La victime etait à l’arrière d’une moto qui se dirigeait vers Mutsamudu, quand elle entre en collision avec une voiture dans le sens opposé, selon le témoignage d’une personne surplace.

Si le conducteur de la moto s’en est sorti sans une égratignure, ce n’est pas le cas de la jeune femme originaire de Wani. Cette dernière présente une jambe gauche déformée, en plus d’un bras terriblement gonflé. Aussitôt après ce drame, les pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour transférer la blessée à l’hôpital de Hombo, d’après nos informations.

À noter que faute de radiographie pour les imageries médicales depuis des mois au Centre Hospitalier de Référence Insulaire (CHRI) de Hombo, l’accidentée est redirigée vers une clinique privée à Mutsamudu.

Dhoulkarnaine Youssouf.

