Une équipe médicale chinoise en mission aux Comores pour renforcer la coopération en santé

Le 1er novembre, l’Ambassadeur de Chine aux Comores, S.E.M. Huang Zheng, a rencontré l’équipe d’experts médicaux de l’Hôpital populaire de la Région autonome Zhuang du Guangxi, venue en mission officielle aux Comores. La rencontre, à laquelle assistait également Mme Meng Yuhong, conseillère de l’Ambassade de Chine, s’inscrit dans le cadre du partenariat pour la santé entre les deux pays.
Dans son allocution, l’Ambassadeur Huang a rappelé que cette coopération médicale figure parmi les dix Actions de partenariat Chine-Afrique annoncées par le Président Xi Jinping. Il a souligné que le jumelage entre l’Hôpital du Guangxi et l’Hôpital de l’Amitié sino-comorienne représente une étape majeure vers la construction d’une communauté d’avenir partagé entre la Chine et les Comores dans le domaine de la santé. L’Ambassadeur a exhorté l’équipe médicale chinoise à poursuivre son engagement avec rigueur et humanisme afin d’assurer la réussite du projet et d’en renforcer l’impact au profit du peuple comorien.
De son côté, Li Jian, directeur général de l’Hôpital populaire du Guangxi, a présenté les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme. Il a exprimé la volonté de son institution d’approfondir la coopération bilatérale, notamment par l’échange d’expertise, la formation et le transfert de technologies médicales.
Au-delà des échanges institutionnels, la mission médicale chinoise a organisé des consultations gratuites au bénéfice de près de 500 patients comoriens, un geste humanitaire salué par la population. Cette initiative illustre concrètement l’esprit de solidarité et d’amitié durable qui anime la coopération sino-comorienne dans le secteur de la santé.
Mohamed Youssouf
