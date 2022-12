Une délégation des forces armées françaises a été reçue ce mardi 6 décembre par le Chef d’Etat-major

Une délégation des forces armées françaises dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) conduite par son commandant supérieur, le général de brigade Laurent Cluzel, a été reçue ce mardi 6 décembre par le Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale de Développement (AND), Colonel Youssouf idjhadi.

La France et l’Union des Comores sont, pour rappel, animées par des enjeux sécuritaires communs dans l’océan Indien. Les deux pays coopèrent notamment dans la lutte contre les menaces régionales, telle que la piraterie.

La visite de cette délégation des forces armées françaises dans la zone sud de l’océan Indien aura aussi permis de parler de la coopération militaire entre les deux Nations.

