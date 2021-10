Une délégation de notable reçue par Azali

Le Président AZALI Assoumani a reçu une délégation de la notabilité de Ngazidja au palais de Beit-Salam.

L’objet de cette rencontre a été de notifier au Chef de l’État la volonté d’unifier la notabilité et parler d’une seule et unique voix, au-dessus des tendances politiques en vue de renforcer l’unité nationale, la paix et la cohésion sociale. Dans la même démarche, les notables ont exprimé au Président l’importance du dialogue national et leur disponibilité pour contribuer à ce processus démocratique.

Beit Salam