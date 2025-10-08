Une Comorienne au sommet du football mondial : Sylva intègre la FIFA

Nouvelle étape prestigieuse dans une carrière déjà remarquable : Sylva, figure emblématique du football comorien, vient d’être nommée membre de la Commission du développement du football féminin au sein de la FIFA. Une consécration pour cette femme originaire de Nioumadzaha Bambao, dont l’engagement en faveur du sport et de l’égalité ne cesse d’inspirer.
Le parcours de Sylva illustre une ascension progressive bâtie sur la passion et la détermination. Elle fait ses premiers pas en tant que joueuse au FC Chouani, avant de rejoindre l’Olympique de Moroni, l’un des clubs phares du pays. Forte de son expérience sur le terrain, elle s’engage ensuite dans l’encadrement et la promotion du football féminin, en occupant le poste de responsable de cette discipline à la Fédération de Football des Comores (FFC). Son expertise lui ouvre rapidement les portes du continent : elle devient instructrice à la Confédération Africaine de Football (CAF), puis experte auprès de la FIFA.
Mais l’influence de Sylva dépasse les frontières sportives. Jeune Leader de l’UNESCO, elle porte aussi un message universel en défendant les valeurs de paix, de développement durable et de dialogue interculturel. Dans ce rôle, elle plaide aux Nations Unies pour un monde plus inclusif, s’adressant directement aux décideurs pour inspirer des politiques de changement.
Cette nomination à la FIFA consacre ainsi un parcours exceptionnel et marque une avancée importante pour la représentation féminine comorienne sur la scène internationale. Sylva devient un symbole d’espoir et un modèle pour les jeunes générations, prouvant que les rêves les plus ambitieux sont accessibles grâce à la persévérance et à l’engagement.
