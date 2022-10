Un syrien interpellé aux Comores avec des…

[ Exportation illégale de tortue ] Une enquête a été ouverte après la saisie de tortues à l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim dimanche dernier.

Trois personnes ont été transférées au parquet ce vendredi par les enquêteurs de la Brigade de Recherches.

Une femme d’origine égyptienne et un homme d’origine syrienne, sont placés en détention provisoire. Le troisième individu interpellé dans cette affaire est placé sous contrôle judiciaire.

Gendarmerie nationale

