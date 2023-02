Un scientifique affirme que les Comoriens sont à 80 % bantou.

L’Université des Comores a organisé une conférence animée par le docteur en Anthropologie Génétique et biologie moléculaire, Abeid Said Nassor, sur l’histoire biodémographique des Comores. Devant des professeurs et des étudiants de l’université, il a expliqué que les Comores ont une population africaine d’origine, représentant plus de 80% de la population totale, mais également des flux géniques du Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique, estimés à environ 10% et 6% respectivement. Le jeune docteur a souligné l’importance de l’application de la biologie moléculaire dans la compréhension de l’histoire biodémographique des Comores.

L’administrateur de l’université, Dr Ibouroi Ali Tabibou, a déclaré que l’établissement a pour mission principale l’enseignement et la recherche, et qu’il était important pour les enseignants de partager leurs travaux de recherche avec le monde. Il a annoncé que d’autres conférences seraient organisées tout au long de l’année pour apprendre aux jeunes générations l’histoire du pays, et que la prochaine aura lieu à l’Université de Patsy à Ndzuani.