Un retour réussi à Maluzini: une victoire encourageante  contre la Namibie,  avant la prochaine CAN

Les Cœlacanthes ont retrouvé leur public à Maluzini en s’imposant 1–0 face à la Namibie. Dans un match longtemps fermé, les Comores ont dû attendre la 85e minute pour faire la différence grâce à une réalisation de Rémy Vita. Ce retour à domicile était très attendu, tant par les supporters que par les joueurs, après plusieurs mois passés à évoluer loin du pays. L’atmosphère était chargée d’envie, de pression positive et d’espoir autour d’une sélection qui cherche à reconstruire une dynamique solide.

Un match test inscrit dans une préparation stratégique

Cette rencontre n’était pas qu’un simple amical. Elle s’inscrit dans un programme de préparation en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Depuis leur participation historique à la CAN 2021, où les Comores ont atteint les huitièmes de finale et marqué les esprits par un jeu valeureux, l’objectif est clair : confirmer cette montée en puissance et montrer que la performance de 2021 n’était pas un accident. Le match contre la Namibie a permis d’observer la solidité défensive retrouvée, la patience dans la construction et la capacité de l’équipe à forcer la décision en fin de rencontre malgré un adversaire bien organisé.

Les enseignements d’un succès arraché en fin de partie

La victoire, même tardive, offre plusieurs enseignements. Elle montre une équipe qui sait rester concentrée, continuer à pousser jusqu’au bout et ne pas céder mentalement dans les moments creux. Le but de Rémy Vita symbolise cette détermination. Il met également en évidence la marge de progression offensive, car les Comores auraient pu se mettre à l’abri plus tôt avec davantage de précision dans les derniers mètres. Au-delà du score, cette rencontre a servi à tester des combinaisons, ajuster les automatismes et renforcer la confiance au sein du groupe.

Une deuxième manche dès lundi pour confirmer

Les Comores affronteront à nouveau la Namibie le lundi 17 novembre, toujours à Maluzini. Ce deuxième match offrira une nouvelle occasion de jauger l’équipe, d’intégrer d’autres profils et de corriger ce qui doit l’être avant les échéances officielles. L’encadrement technique attend de cette seconde confrontation une confirmation des progrès vus vendredi, une meilleure maîtrise dans les transitions et une efficacité offensive plus marquée.

Une ambition affirmée : exister à la CAN

Au-delà de cette victoire, c’est un signal que les Comores veulent envoyer : celui d’une sélection qui se prépare sérieusement pour retrouver la CAN avec ambition. Depuis leur première participation, les attentes ont changé. Les supporters, désormais habitués à voir leur équipe rivaliser au plus haut niveau, attendent une confirmation. Cette victoire contre la Namibie s’inscrit dans cette dynamique, comme un premier pas dans un processus plus long qui doit mener l’équipe à une nouvelle performance continentale.

ANTUF Chaharane