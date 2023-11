Un ressortissant français suspecté de mercenariat arrêté à Ndzuani

Depuis le dimanche dernier, l’île de Ndzuani est le théâtre d’un fait divers captivant, centré sur l’arrestation de Flo, un ressortissant français dont les intentions suscitent de vives interrogations. Son périple, initialement planifié depuis Mayotte jusqu’à Madagascar par voie maritime, a pris une tournure inattendue lorsqu’il a été appréhendé par les autorités locales.

Flo avait soigneusement préparé son expédition, emportant deux sacs contenant des effets personnels tels que des vêtements et des devises malgaches et euros. Cependant, parmi ses bagages, les autorités ont découvert un teaser, un ordinateur, et du gaz lacrymogène, soulevant des questions cruciales sur la véritable nature de son voyage.

Contrairement aux spéculations médiatiques, il a été révélé que Flo avait été conduit à Ndzuani par des passeurs de la ville de Domoni, écartant ainsi la possibilité d’une arrivée à bord d’une embarcation en provenance de Mayotte. Son logement était prévu chez la famille d’un artiste local, un ami de longue date résidant à Mayotte. L’arrestation a été déclenchée par l’alerte d’un informateur ayant repéré un Français débarquant en plein jour, conduisant à l’arrestation immédiate de Flo et de son guide local, Ibrahim Kwegnerali.

Cependant, l’enquête a pris une tournure surprenante le lundi après-midi suivant, lorsque Ibrahim Kwegnerali a été relâché, laissant Flo entre les mains de la gendarmerie à Mutsamudu. Cette libération soulève des questions supplémentaires quant à la véritable nature des activités de Flo et de son lien avec le guide local.

Marié à une franco-comorienne, précisément la petite-fille de feu Halidi Boudra, un ancien chirurgien de Mutsamudu, Flo possède des antécédents complexes. Connu à Mayotte en tant que loueur de motos, il gère également un service de restauration et d’hôtellerie. Cette information ajoute une dimension intrigante à l’affaire, suscitant des spéculations sur les motivations réelles de Flo.



IBM