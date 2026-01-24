Un ressortissant comorien sous OQTF, éloigné du territoire français après des violences

À La Réunion, la gestion des situations liées à l’immigration irrégulière donne parfois lieu à des opérations particulièrement sensibles. Ce vendredi 23 janvier, les autorités françaises ont procédé à la reconduite à la frontière d’un ressortissant comorien, dans le cadre de l’application d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Dans un communiqué officiel, la Préfecture de La Réunion a détaillé les circonstances de cette mesure d’éloignement. L’homme concerné avait été interpellé le lundi 15 janvier par les services de la Police aux frontières, lors d’une intervention qualifiée de tendue et à haut risque.
Selon les autorités, l’individu a opposé une résistance violente au moment de son arrestation, s’en prenant physiquement à plusieurs agents. Son comportement, jugé instable et dangereux, aurait rapidement suscité de vives inquiétudes. En état d’agitation extrême, il aurait tenté de s’auto-mutiler à l’aide de couverts, contraignant les forces de l’ordre à intervenir sans délai afin de prévenir un drame et de garantir la sécurité de tous.
Face à la gravité des faits et aux risques manifestes pour l’ordre public, les autorités ont décidé de maintenir et d’exécuter immédiatement la mesure d’éloignement. La reconduite vers l’Union des Comores a été réalisée sous escorte policière, conformément aux procédures prévues par la réglementation française.
Dans sa communication, la préfecture a rappelé que « le respect de la loi et du vivre-ensemble est une condition non négociable pour résider sur le territoire français et à La Réunion ». Les violences envers les forces de l’ordre, tout comme les comportements mettant en péril la sécurité publique, ne peuvent faire l’objet d’aucune tolérance.
IBM
Réagissez à cet article