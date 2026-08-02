Un ressortissant comorien retrouvé sans vie en Égypte

La communauté comorienne établie en Égypte est sous le choc après la découverte du corps sans vie d’un ressortissant connu sous le surnom d’« Ibrahim Mmadi comme ça ». La dépouille, retrouvée samedi 1er août, n’aurait été formellement identifiée que dans la soirée comme étant celle d’un citoyen comorien.
Dès l’annonce de ce décès, l’Ambassade de l’Union des Comores au Caire s’est mobilisée afin d’engager les démarches administratives nécessaires et d’accompagner les proches du défunt dans cette douloureuse épreuve.
Contacté, l’ambassadeur des Comores en Égypte, S.E.M. Antoy Anfand, a indiqué que les services diplomatiques travaillent en étroite collaboration avec les autorités égyptiennes. L’objectif est notamment de faire toute la lumière sur les circonstances exactes ayant conduit à la mort de notre compatriote.
Originaire de Milevani, dans la région de Hamanvou, Ibrahim était une figure bien connue parmi les anciens membres de la communauté comorienne résidant en Égypte.
IBM
Réagissez à cet article