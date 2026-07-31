Craignant de se retrouver SDF à Genève, l’ambassadeur des Comores aurait quitté la Suisse

La situation de l’ambassade des Comores en Suisse suscite de nombreuses interrogations. Selon des informations relayées par le journaliste Ali Abdou Mkouboi, l’ambassadeur des Comores à Genève, Ahmed Bazi, n’aurait reçu aucune subvention de l’État depuis sa nomination, une situation qui compliquerait fortement le fonctionnement de la représentation diplomatique.
Toujours d’après ces informations, la conseillère de l’ambassadeur, Mariama Omar, ne se serait jamais rendue en Suisse. Faute de moyens financiers, elle résiderait actuellement en France avec son époux et ses enfants, dans l’attente d’une amélioration de la situation.
Les difficultés budgétaires auraient également conduit l’ambassadeur Ahmed Bazi à quitter temporairement la Suisse. Selon les éléments rapportés, il serait actuellement en route vers Moroni afin d’éviter de se retrouver sans solution de logement à Genève, où le coût de la vie figure parmi les plus élevés d’Europe.
Cette situation met en lumière les défis auxquels certaines représentations diplomatiques comoriennes pourraient être confrontées. D’après les mêmes sources relayées par Ali Abdou Mkouboi, le manque de ressources financières empêcherait également la nomination de nouveaux ambassadeurs appelés à remplacer plusieurs chefs de mission arrivés au terme de leur mandat.
À ce stade, les autorités comoriennes n’ont pas officiellement réagi à ces informations. Si elles étaient confirmées, elles soulèveraient des questions sur les moyens accordés au réseau diplomatique comorien et sur sa capacité à assurer pleinement ses missions à l’étranger.
IBM
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