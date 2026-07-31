Harcèlement sur une mineure de 12 ans : un jeune homme interpellé après plusieurs semaines d’insistance

Une affaire de harcèlement visant une adolescente de 12 ans a conduit à l’intervention de la police municipale, mettant un terme à des agissements qui duraient depuis plusieurs semaines. Selon les informations communiquées, un jeune homme multipliait les tentatives pour entrer en contact avec la jeune fille, malgré les refus clairs et répétés de cette dernière.
Face à cette situation, la victime a fait preuve de courage en ne cédant pas à la pression. Elle a également eu le réflexe d’en parler à son entourage, permettant ainsi à ses proches d’alerter rapidement les autorités compétentes.
Les policiers municipaux ont procédé à l’interpellation du suspect. Depuis jeudi, celui-ci exécute des travaux d’intérêt général et a reçu un avertissement formel. En cas de récidive, il s’exposerait à des poursuites plus sévères relevant des autorités judiciaires.
M.S
Réagissez à cet article