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Harcèlement sur une mineure de 12 ans : un jeune homme interpellé après plusieurs semaines d’insistance

31 juillet 2026 La Rédaction À la une, Faits divers 0

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Une affaire de harcèlement visant une adolescente de 12 ans a conduit à l’intervention de la police municipale, mettant un terme à des agissements qui duraient depuis plusieurs semaines. Selon les informations communiquées, un jeune homme multipliait les tentatives pour entrer en contact avec la jeune fille, malgré les refus clairs et répétés de cette dernière.

Face à cette situation, la victime a fait preuve de courage en ne cédant pas à la pression. Elle a également eu le réflexe d’en parler à son entourage, permettant ainsi à ses proches d’alerter rapidement les autorités compétentes.

Les policiers municipaux ont procédé à l’interpellation du suspect. Depuis jeudi, celui-ci exécute des travaux d’intérêt général et a reçu un avertissement formel. En cas de récidive, il s’exposerait à des poursuites plus sévères relevant des autorités judiciaires.


M.S

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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