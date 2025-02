Un réseau de trafic d’alcool et de contrebande démantelé par la gendarmerie

Cela fait presque deux semaines que la rumeur circule à Mohéli : une importante cargaison de Sambo, un vin malgache artisanal, a été saisie par la gendarmerie au domicile d’un notable de Nioumachoi. Ce vendredi 31 janvier, les autorités ont enfin brisé le silence pour éclaircir l’affaire, révélant un réseau bien structuré mêlant trafic de boissons alcoolisées, contrebande d’oignons et passage clandestin d’êtres humains.

Selon le commandant de la gendarmerie nationale à Mohéli, Abdallah Ibrahim, un voilier en provenance de Madagascar opérait discrètement au large d’Itsamia et des îlots de Nioumachoi. À son bord : des caisses de vin, des sacs d’oignons et des hommes destinés à être débarqués en toute illégalité sur le sol comorien. La gendarmerie et la garde côte, grâce à un travail de renseignement, ont pu identifier plusieurs complices et receleurs. Une quantité significative de toka gasy – un vin artisanal connu pour ses effets euphorisants – a été saisie, ainsi que quelques kilogrammes d’oignons. Toutefois, une grande partie de la cargaison avait déjà pris la direction d’Anjouan.

Le principal instigateur de ce réseau, décrit comme un « gros poisson », a réussi à s’échapper et demeure introuvable. « Nous allons tout faire pour le rattraper », a assuré le commandant Ibrahim.

Misam