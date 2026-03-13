Un rassemblement de soutien à l’Iran devant la grande mosquée à Moroni « Israël Enemy de l’Islam »

À Moroni, un groupe de fidèles a exprimé ce vendredi son soutien à l’Iran à la sortie de la grande mosquée de la capitale. À l’issue de la prière, plusieurs personnes ont brandi une banderole qualifiant Israël d’« ennemi de l’islam », dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient.
Ce geste intervient après les récentes attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, des frappes qui continuent de provoquer des pertes humaines selon différentes sources. Sur place, certains participants ont également levé une photo de l’ancien guide iranien afin de lui rendre hommage.
Selon un journaliste présent sur les lieux, ce rassemblement se veut avant tout symbolique. Les participants expliquent qu’il s’agit pour eux d’une manière d’exprimer leur solidarité avec l’Iran, estimant ne pas disposer d’autres moyens concrets pour manifester leur soutien face à la situation actuelle.
IBM
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