Aux Emirats Arabes Unis, l’Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes et l’Autorité générale de l’aviation civile ont annoncé l’interdiction d’entrée des voyageurs en provenance du Kenya, de la Tanzanie, de l’Éthiopie et du Nigéria sur tous les vols ainsi que des passagers en transit à compter du Samedi 25 décembre à 19h30.

Source : WAM (Agence de Presse des Emirats)