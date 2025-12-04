Un président comorien à la tête de Cap Business OI :l’homme qui veut transformer l’océan Indien au cœur du séminaire The Move Biodiversité

Dans l’océan Indien, certains parcours dépassent les frontières et deviennent des points d’appui pour toute une région.

Celui de Chamsouddine Ahmed, président de Cap Business Océan Indien et de l’UCCIA, est de ceux-là.

Un parcours fait de persévérance, d’engagement, d’entrepreneuriat et d’une profonde conviction :

les îles ont un destin commun, et ce destin se construit ensemble.

Pour comprendre l’homme, il faut revenir aux origines de son engagement.

Diplômé d’une maîtrise en économie à l’INPS en Algérie, il revient aux Comores animé par la volonté de servir le secteur privé national.

Au début des années 1990, il travaille au département fret d’Air Comores, une expérience essentielle dans sa compréhension de la réalité économique et logistique d’un pays insulaire.

Il s’investit ensuite dans plusieurs initiatives entrepreneuriales.

Dans les années 1990 et 2000, il développe plusieurs activités dans la restauration, la papeterie et d’autres projets entrepreneuriaux, contribuant à la vitalité du tissu économique local.

Parmi ces initiatives, certaines sources mentionnent notamment son implication dans NASSIB Sarl, qu’il aurait lancé ou repris au début des années 2000.

Cet engagement soutenu pour le secteur privé ne passe pas inaperçu.

Entre 2007 et 2009, il est élu Président de l’OPACO, l’organisation patronale nationale.

Ce mandat renforce son rôle d’intermédiaire entre les entreprises, les institutions publiques et les partenaires régionaux.

En 2015, sa capacité à créer des passerelles entre les mondes économiques et diplomatiques est reconnue :

il devient Consul honoraire des Seychelles pour les Comores, une fonction qu’il occupe depuis.

Cap Business Océan Indien : une plateforme stratégique pour unir les îles

Quand il accède, en mai 2025, à la présidence de Cap Business Océan Indien, il ne fait qu’étendre cette logique de coopération à l’échelle régionale.

Cap Business, créée en 2005, regroupe les chambres de commerce des six îles du sud-ouest de l’océan Indien : Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, La Réunion et Mayotte.

L’organisation existe pour une raison simple :

connecter les économies insulaires, structurer les coopérations, renforcer les capacités du secteur privé,

et bâtir un développement plus juste, durable et résilient.

Sous la présidence comorienne, cette ambition prend une dimension nouvelle :

faire de l’océan Indien non pas un ensemble dispersé, mais un archipel économique cohérent.

C’est dans ce cadre que s’organise le séminaire régional The Move Biodiversité, du 2 au 5 décembre 2025 à Maurice.

The Move Biodiversité : une retraite professionnelle pour transformer les modèles

The Move Biodiversité n’est pas un simple événement.

C’est une retraite professionnelle, imaginée pour offrir aux acteurs du secteur privé un espace de réflexion profonde et de montée en compétences.

Organisé dans le cadre du projet Business for Biodiversity (B4B) du programme Varuna et soutenu par Expertise France et l’AFD le séminaire propose :

des ateliers interactifs ,

, des sessions plénières ,

, une conférence-débat sur la résilience ,

, un espace d’exposition régionale ,

, et une immersion écologique à Ebony Forest.

L’objectif :

donner aux entreprises les outils pour intégrer la biodiversité au cœur de leurs stratégies et de leur pilotage.

Dans une région qui fait partie des 36 hotspots mondiaux de biodiversité, l’enjeu est vital.

Le rôle de Chamsouddine Ahmed dans ce séminaire n’est pas simplement institutionnel.

Il est la continuité logique d’un parcours formé à la fois sur le terrain, dans l’entrepreneuriat concret, dans la représentation patronale, et dans la vision régionale.

Son expérience au fret d’Air Comores, ses activités entrepreneuriales dans les années 90–2000, ses responsabilités à l’OPACO et à l’UCCIA, et son rôle diplomatique de consul honoraire, façonnent aujourd’hui une présidence capable de comprendre les défis réels des entreprises insulaires.

Aux côtés du président, une délégation comorienne participe pleinement au séminaire.

Elle rassemble des acteurs économiques, des institutionnels et des représentants médiatiques engagés pour porter la voix des Comores dans cette dynamique régionale.

Cette présence montre la volonté du pays de participer à l’élaboration des nouvelles stratégies régionales, notamment sur les enjeux écologiques et économiques.

The Move Biodiversité est plus qu’un événement technique.C’est une aventure humaine, une rencontre entre entrepreneurs, scientifiques, responsables publics, experts et acteurs engagés de toutes les îles.

Ensemble, ils explorent des pistes pour :

renforcer la coopération scientifique ,

, encourager l’ innovation entrepreneuriale ,

, harmoniser les initiatives institutionnelles ,

, bâtir des actions individuelles et collectives capables de répondre aux défis de la biodiversité dans la région.

Le séminaire invite chacun à repartir avec une action concrète, mais aussi avec un engagement collectif durable.

Au centre de cette dynamique, le leadership comorien trouve son sens.

Et derrière ce leadership, il y a un homme :

Chamsouddine Ahmed,

dont le parcours de l’économie à l’entrepreneuriat, de l’OPACO à la diplomatie, des projets locaux à la présidence de Cap Business OI incarne l’idée qu’une région se transforme grâce à celles et ceux qui choisissent d’agir.

The Move Biodiversité, la coopération inter-îles et la présidence comorienne racontent la même histoire :celle d’un océan Indien qui veut avancer, ensemble.

ANTUF Chaharane