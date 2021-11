Un père de famille aurait vi0lé ses 3 filles mineures à Ngazidja

Un père de famille qui vivait seul à Ngazidja a fait venir ses deux filles mineures pour abus£r d’elles. La première qu’on appellera Yousra avait 16 ans au moment des faits, elle vivait à Anjouan quand son père l’a appelé pour insister qu’elle vienne à Ngazidja.

Une fois qu’elle est arrivée, elle est devenue la femme de son père. La première fois le père aurait drogué sa fille et puis les vi0ls étaient répétitifs. Yousra a aujourd’hui 18 ans, elle était devenue trop vieille pour son père. Le père aurait fait venir la petite soeur de Yousra qu’on appellera Aïcha.

Aïcha aujourd’hui âgée de 16 ans a également eu des relations s£xuelles avec son père. Des relations forcées, Aïcha est allée raconter les faits à sa grande sœur et c’est là qu’elles ont alerté leur famille et leur mère. La maman de Aïcha et Yousra vit à Mayotte.

Elles ont porté l’affaire en justice et le père a été arrêté. Mais la police a découvert que le père aurait abusé d’une autre de ses filles la petite dernière qui aurait confirmé les faits. Cette fille est fruit d’un mariage avec une femme.

Le papa qui aurait commis tous ces faits est originaire de Madagascar et Anjouan.