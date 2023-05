Un octogénaire parcourt des kilomètres à pied pour rejoindre le rassemblement de l’Union de l’opposition à Moroni.

À l’âge vénérable de 80 ans, Mohamed Cheikh a fait preuve d’une détermination remarquable. Malgré l’absence de moyens de transport, cet homme âgé a bravé l’épuisement et les kilomètres pour rallier Moroni depuis son village éloigné, manifestant contre l’opération Wambushu à Mayotte et pour un avenir meilleur pour les Comores et sa jeunesse.

Lorsqu’il a quitté son village, Mohamed était en voiture. Cependant, les autorités militaires, en visant à empêcher les populations rurales de rejoindre la ville, ont stoppé son véhicule, le contraignant à continuer à pied. Mais ce brave octogénaire, déterminé à rejoindre le rassemblement de l’Union de l’opposition, n’a pas hésité à parcourir à pied les kilomètres qui le séparaient de Moroni.

Cette action témoigne du fait que chacun d’entre nous, indépendamment de notre âge, de notre sexe ou de notre statut, a la légitimité de défendre notre souveraineté nationale. Mohamed Cheikh est un parfait exemple de cette vérité. Il reste debout, digne, et agit à son niveau pour contribuer au changement. Son engagement et son audace sont un modèle pour la jeunesse comorienne qui, peu importe où elle se trouve, devrait s’inspirer de son courage pour œuvrer au rétablissement d’une souveraineté nationale robuste, gage de développement et de paix dans notre archipel.

ANTUF chaharane