Un nouvel élan pour la coopération entre l’Université des Comores et les États-Unis

C’est dans une atmosphère empreinte de confiance et de continuité que l’Université des Comores (Udc) et l’ambassade des États-Unis ont scellé, à nouveau, leur partenariat. La signature d’un mémorandum d’accord, tenue au siège de l’Udc à Mapvinguni, marque une étape importante dans le renforcement de la coopération académique entre les deux institutions.
Le recteur de l’Udc, Dr Ibouroi Ali Toibibou, et l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’Union des Comores, résidant à Madagascar, Claire Pierangelo, ont paraphé le document en présence d’administrateurs de l’université et du personnel diplomatique américain. Cet accord réaffirme la volonté commune de soutenir les étudiants comoriens à travers le développement de l’American Corner de Moroni, un espace reconnu pour ses ressources pédagogiques et culturelles.
Pour la diplomate américaine, cette initiative illustre « d’excellentes relations déjà établies avec l’Université des Comores » et vise à « renforcer davantage la coopération au profit des étudiants ». L’American Corner, situé à Moroni, est depuis plusieurs années un lieu d’apprentissage, d’échanges et de promotion de la langue anglaise.
Le recteur, Dr Toibibou, a souligné l’impact de ce partenariat, rappelant que le département de langue anglaise de l’Udc est né de cette collaboration. Il a aussi insisté sur le rôle de l’Ifere (Institut de formation des enseignants et de recherche en éducation), qui bénéficie du soutien de l’ambassade américaine. « Les étudiants et de nombreux citoyens profitent des ressources et activités offertes par cet espace », a-t-il déclaré.
Le mémorandum prévoit, entre autres, l’entretien, la réhabilitation et l’extension des infrastructures de l’American Corner. Il stipule également que l’université doit proposer des alternatives en cas de forte affluence lors des activités.
IBM
Réagissez à cet article