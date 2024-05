Un nouveau chapitre de coopération entre les Comores et le Mozambique

Au lendemain de son investiture pour un troisième mandat consécutif, le président des Comores, Azali Assoumani, a accueilli son homologue mozambicain, Filipe Jacinto Nyusi, pour une visite de travail au palais de Beit-Salam le lundi 27 mai. Cet événement a rassemblé des personnalités de premier plan, dont le ministre comorien des Affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal, et le vice-ministre mozambicain des Affaires étrangères et de la Coopération, Manuel José Gonçalves, ainsi que des membres des deux gouvernements.

Signature d’un mémorandum d’entente

Au cours de cette rencontre, Dhoihir Dhoulkamal et Manuel José Gonçalves ont signé un mémorandum d’entente visant à instaurer des consultations politiques et diplomatiques régulières entre les deux pays. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’accord général de coopération signé en janvier 2023, visant à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les Comores et le Mozambique.

Engagements pour l’avenir

Les discussions ont également porté sur l’accélération de la signature d’autres accords sectoriels dans des domaines d’intérêt commun, tels que la sécurité, l’énergie et l’agriculture. Les deux parties ont convenu d’organiser prochainement la première session de la commission mixte pour définir les modalités de cette coopération renforcée.

Progrès et défis régionaux

Les deux présidents se sont félicités des avancées réalisées dans le cadre des forums internationaux, notamment au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Le président Azali Assoumani a souligné l’importance de la coopération dans les domaines de la sécurité, des effets du changement climatique et de la lutte contre le terrorisme, notamment dans le canal du Mozambique.

Perspectives de coopération

Azali Assoumani a exprimé son souhait de voir cette coopération bilatérale se renforcer par des échanges d’expériences et d’expertises, ainsi que par des visites officielles réciproques. Il a chaleureusement remercié le président Nyusi pour sa participation à la cérémonie d’investiture et pour l’honneur fait aux Comores par sa visite.

De son côté, le président Nyusi a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et les excellentes conditions de travail fournies par le gouvernement comorien. Il a souligné l’importance des relations bilatérales et son engagement à poursuivre les rencontres pour consolider cette coopération.

Héritage Commun

Filipe Jacinto Nyusi a conclu en rappelant les liens culturels profonds et historiques entre les deux nations, qui remontent bien avant la période coloniale et perdurent jusqu’à aujourd’hui. Il a réaffirmé l’engagement des deux pays à travailler ensemble pour un avenir commun prospère et stable.

ANTUF Chaharane