Un journaliste malmené par le major du service de laboratoire du CHRI de Fomboni

Lirari Tchaké ,journaliste de la page Facebook Comores comoresnews et Radio Mwali a passé quelques heures à la brigade de la gendarmerie ce mardi pour avoir fait son travail

En pleine interview avec un agent de la sécurité civile sur l’ambulance qui vient d’amener deux personnes tombées sur un arbre et blessées à Ntakoudja , le major du service de laboratoire surgit avec de menaces.

Selon le journaliste Tchaké ,le major a ensuite pris son téléphone et a appelé la gendarmerie comme quoi quelqu’un est entré dans les chambres des malades et filme tout.



Pourtant « je n’étais que dans la cour et je n’ai filmé que mon interlocuteur » a-t-il expliqué. La suite, les hommes en treillis sont venus l’embarquer comme un voleur .

Après plusieurs heures passées à la gendarmerie, les gendarmes ‘après avoir visionné les vidéos n’ont rien trouvé de spécial et l’on relâché.