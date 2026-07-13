À Mohéli, les récoltes sont abondantes, mais faute de routes et de moyens de transport suffisants, une grande partie pourrit sur place.

À Mohéli, les champs produisent beaucoup… mais les récoltes restent bloquées
À Mohéli, l’agriculture peut rapporter gros. Les terres sont fertiles, les récoltes sont abondantes et de nombreux producteurs sont prêts à travailler. Pourtant, une partie de cette richesse reste aujourd’hui bloquée dans les champs, faute d’infrastructures adaptées.
À Mboimadji, dans l’est de l’île, Saïd Madi Issoufa, surnommé Shemi, cultive plusieurs hectares de bananiers et de manioc. Malgré une production importante, il rencontre de grandes difficultés pour acheminer ses récoltes vers les marchés.
Les bananes doivent d’abord être transportées à dos d’homme sur des chemins difficiles, puis chargées dans une petite embarcation avant de poursuivre leur route en taxi. Ce long parcours augmente les coûts et entraîne des pertes importantes. Une partie des produits peut même pourrir avant d’être vendue.
Pourtant, quelques équipements simples pourraient changer la situation : une piste agricole, une moto-benne, une vedette adaptée ou encore un espace de stockage.
L’exemple de Mboimadji montre que le problème de l’agriculture à Mohéli n’est pas toujours le manque de production. Le véritable obstacle est souvent l’absence de moyens pour transporter, conserver et vendre les récoltes.
Avec quelques infrastructures, l’agriculture pourrait créer davantage d’emplois, augmenter les revenus des familles et contribuer à réduire les importations alimentaires aux Comores.Le titre joue davantage sur le contraste entre l’abondance des récoltes et leur blocage.
ANTUF Chaharane
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