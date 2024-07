Un jeune juriste comorien trace sa voie vers l’excellence

Dans le paysage juridique émergent des Comores, un nom se détache avec une netteté croissante : Mohamed Halidi Lebaro. À 22 ans, ce talentueux étudiant en droit poursuit actuellement son cursus en France, incarnant l’espoir d’un renouveau pour le système judiciaire de son pays natal.

Le parcours de Lebaro est jalonné de succès précoces. Diplômé de l’Université des Comores en 2023 avec une Licence en droit, il s’est rapidement distingué par son implication dans la vie juridique de l’archipel. Sa participation active au sein du Club Académique des Juristes Comoriens a été particulièrement remarquée, notamment grâce à sa présence dans des procès fictifs diffusés sur la chaîne nationale ORTC. Ces émissions, suivies par un large public, ont propulsé le jeune homme sur le devant de la scène médiatique locale.

Mais c’est sur la scène internationale que Lebaro a véritablement fait ses preuves. Sa participation au concours OHADA à Kinshasa, où il représentait les Comores, a démontré l’étendue de ses compétences et son engagement pour le droit au-delà des frontières de son pays.

L’ambition de Lebaro dépasse le cadre de sa réussite personnelle. Son parcours académique et ses engagements témoignent d’une volonté profonde de contribuer à l’évolution du système juridique comorien. La poursuite de ses études en France s’inscrit dans cette logique, lui permettant d’acquérir une expertise supplémentaire qu’il pourra mettre au service de son pays.

La vision de Lebaro pour les Comores semble claire : un pays où la stabilité serait garantie par un système judiciaire robuste et transparent. Son parcours suggère un engagement en faveur d’une réforme en profondeur du cadre juridique de l’archipel, essentielle pour assurer un développement durable et pacifique.

Dans un contexte où l’exode des cerveaux est une préoccupation majeure pour de nombreux pays en développement, le cas de Mohamed Halidi Lebaro apparaît comme un exemple encourageant. Son attachement à son pays d’origine et son désir manifeste d’y apporter ses compétences laissent entrevoir un avenir prometteur pour le système juridique comorien.

Alors que sa notoriété ne cesse de croître, tous les regards sont tournés vers ce jeune juriste prometteur. Mohamed Halidi Lebaro incarne non seulement l’excellence académique, mais aussi l’espoir d’une génération déterminée à façonner un avenir meilleur pour les Comores, fondé sur les principes d’un État de droit moderne et équitable.

ANTUF Chaharane