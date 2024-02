Un mineur agressé sexuellement par un policier dans les locaux de la police.

Dans un incident troublant survenu dans la région de Mbadjini, à Domoni, aux Comores, un policier municipal a été reconnu coupable d’avoir violé un jeune garçon de 14 ans à l’intérieur même d’une cellule de police. La justice de Moroni a prononcé à l’encontre de l’officier une peine de six mois de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 francs comoriens (environ 200 euros).

Cette affaire a suscité une vive émotion notamment parmi les proches de la victime, qui ont exprimé leur mécontentement face à la sentence, la jugeant insuffisante au regard de la gravité des faits.

L’incident soulève des questions importantes sur les pratiques et le comportement des forces de l’ordre aux Comores, ainsi que sur les mécanismes de responsabilisation et de protection des droits des citoyens, en particulier ceux des plus vulnérables.

Saïd Hassan Oumouri.