Un homme soupçonné de pédophilie est décoré par Azali

Le Président de la République, AZALI Assoumani, a reçu en audience, le Commissaire Général au Plan, Monsieur Fouady Goulam.

Le Commissaire au Plan est venu faire le point sur les problématiques du financement du développement et du Plan Comores Émergentes (PCE) en particulier, notamment les sources de financements, la stratégie et sa mise en oeuvre.

Il y’a quelques mois Abdallah AGWA avait accusé Fouady 👉👉👉 https://www.comoresinfos.net/le-commissaire-national-au-plan-fouad-goulam-accuse-de-pedophilie-par-abdallah-agoi/

Please follow and like us: